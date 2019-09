Chatrian 'il settore forestale sta salendo di giri'

Ad inizio settembre è stata approvata la nuova graduatoria da 687 candidati a valenza triennale dalla quale verranno assunti, entro la fine del mese, 11 operai per una durata di un mese. Durante l’estate la Giunta ha approvato l’assunzione a tempo indeterminato di 10 operai idraulico-fotestali per il 2019 e che andranno a rafforzare le potenzialità del settore.

Oggi l'assessore ed i dirigenti del settore hanno incontrato gli operati e al termine dell'incontro l'assessore ha commentato: "un segnale che dimostra che l’amministrazione ci crede e vuole investire ancora di più nel settore".

Infatti, la programmazione triennale degli interventi mediante l’approvazione , entro gennaio 2020, del nuovo piano metterà a disposizione le risorse economiche per l’assunzione di circa 400 operai idraulico-forestali stagionali ai quali si aggiungeranno altri 5/8 operai idraulico-forestali a tempo indeterminato. "Abbiamo previsto, inoltre - ha assicurato l'assessore - di potenziare i fondi necessari per l’acquisto di materiale, attrezzature e automezzi a supporto dell’attività cantieristica".

Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici agli operai a decorrere dal 2020, è in fase di stesura la norma per regolamentare l’utilizzo del mezzo proprio, che verrà inserita nella legge finanziaria 2020/22, modificando la l.r. 44/89; considerando che la macchina operativa sta riprendendo vigore dovremo mettere mano all’area tecnico/amministrativa attraverso nuove richieste e selezioni di Direttori lavori ed Assistenti di cantiere".

Nel pomeriggio l’Assessore Chatrian ha incontrato i comandanti delle 14 stazioni forestali ubicate sul territorio regionale al fine di verificare se la macchina operativa riesce a garantire una copertura efficace su tutta la nostra Regione.