Oggi lunedì 16 settembre saint Cornélius et Cyprien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 16 settembre

Vescovado – pomeriggi

Udienze

Vescovado - ore 17.00

Partecipazione alla presentazione dei restauri di beni culturali ecclesiastici

nell'ambito della rassegna Plaisir de Culture

Martedì 17 e mercoledì 18 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 19 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Seminario maggiore - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Sabato 21 settembre

Santuario di Oropa

Pellegrinaggio Consulta diocesana delle Aggregazione Laicali

Lunedì 23 - Martedì 24 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Mercoledì 25 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 28 settembre

Convento Suore San Giuseppe - ore 9.30

Incontro con le religiose e i religiosi all'inizio dell'Anno Pastorale

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 29 settembre

Chiesa Parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 11.00

S.Cresime

Chiusura dei pellegrinaggi mariani estivi

Memoria dei santi martiri Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, dei quali il 14 settembre si ricordano la deposizione del primo e la passione del secondo, mentre oggi il mondo cristiano li loda con una sola voce come testimoni di amore per quella verità che non conosce cedimenti, da loro professata in tempi di persecuzione davanti alla Chiesa di Dio e al mondo.