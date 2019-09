Colurmayeur: Il comunicato della Giunta municipale

CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA FOYER DE FOND E DELSERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO DELLE PISTE DI FONDO CON ANNESSAPISTA NATURALISTICA IN VAL FERRET - STAGIONI INVERNALI 2019/2023 (2+2) -APPROVAZIONE CAPITOLATO.

La deliberazione della Giunta comunale ha approvato ilcapitolato di gara per la gestione della struttura comunale “Foyer de fond” in localitàPlanpincieux e il servizio di gestione del comprensorio delle piste di fondo con annessa pistanaturalistica in Val Ferret per le stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021, con facoltà dirinnovo 2021/2022 e 2022/2023.UTU -

IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TECNICI – PRELIEVO FONDO RISERVA N. 5

La Giunta comunale, al fine di velocizzare una serie di pratiche arretrate, in ragione della notasituazione di mancanza di personale assegnato all’ufficio tecnico urbanistico del Comune, haadottato la delibera relativa alla prestazione di servizio straordinaria (avente ad oggettoprincipale l’istruttoria delle pratiche arretrate) da parte di un professionista esterno, dotato diadeguata esperienza nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia. Tale implementazione èfinalizzata a eliminare l’arretrato e consentire un maggiore rispetto dei termini di leggeprevisti per la conclusione dei procedimenti di competenza dell’ufficio.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ASILO INFANTILE LUISA PROMENT - APPROVAZIONEELABORATI.

La Giunta comunale ha approvato gli elaborati tecnici relativi al progetto disostituzione parziale dei serramenti interni ed esterni dell’Asilo Infantile Luisa Proment."

CARTA DI COURMAYEUR PER GLI EVENTI SPORTIVI SOSTENIBILI" - ADESIONE EAPPROVAZIONE.

La Giunta ha approvato l’adesione del Comune di Courmayeur alla Cartaper gli Eventi Sportivi Sostenibili, di cui è già stata data comunicazione.