Tratti in salvo un alpinista sull'Indren ed un escursionista a Staffal

Si è concluso nella notte scorsa un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di un alpinista sul ghiacciaio di Indren, a quota 3300 mt. L'uomo, di nazionalità tedesca, illeso, ha riferito di non essere in grado di rientrare a causa della stanchezza. Inoltre, era equipaggiato in maniera non adeguata per la progressione notturna.

La squadra via terra, composta da due tecnici del Soccorso Alpino Valdostano è partita alle ore 20 e lo ha condotto al rifugio Mantova.



Un secondo intervento, con squadra via terra, è stato portato a termine a monte di Staffal, Gressoney, per il soccorso ad un escursionista con trauma ad una caviglia. Dopo alcuni tentativi di recupero in elicottero, non andati a buon fine a causa della pessima visibilità in quota, si è proceduto via terra con una squadra composta da quattro tecnici del Soccorso Alpino Valdostano. L'uomo, Italiano, è stato raggiunto e portato a Staffal.