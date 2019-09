TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre

A Gressoney-Saint-Jean, "Come si scrive Gressoney", incontri e dibattiti aperti al pubblico con firme del giornalismo, blogger ed esperti di comunicazione, organizzato con il sostegno del Consiglio Valle.

Lunedì 16 settembre

ore 17, ad Aosta, Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, incontro "Più Sicuri insieme", campagna sicurezza per gli anziani. È presente il Vicepresidente dell'Assemblea regionale Luca Distort.

Martedì 17 settembre

ore 9, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per esaminare in sede consultiva l'atto amministrativo di modifica degli allegati A e B della legge regionale n. 12/2009, riguardante il procedimento di valutazione di impatto ambientale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 147/2019. Successivamente i Commissari audiranno il primo firmatario e una delegazione dei firmatari della petizione popolare per conoscere la provenienza e la tipologia dei rifiuti smaltiti nella discarica di Pompiod nel comune di Aymavilles. All'ordine del giorno della Commissione anche la nomina dei relatori di due provvedimenti: il disegno di legge della Giunta recante misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo e la proposta normativa presentata dal gruppo Lega VdA per disciplinare il finanziamento e la concessione di opere pubbliche per lo sviluppo del sistema infrastrutturale valdostano attraverso il coinvolgimento di soggetti privati.

ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

ore 14.30, riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta "Sviluppo economico", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per analizzare gli emendamenti depositati dai vari gruppi consiliari al nuovo testo di legge in materia di principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 18 settembre

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 19 settembre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Sabato 21 settembre

a Bard, evento "Bard A.D. 1630: uno spaccato di vita seicentesca", organizzato dall'Associazione culturale "Borgo di Bard", in sinergia con il Consiglio regionale e l'Amministrazione comunale di Bard: alle ore 15., nel centro storico, spettacolo teatrale itinerante curato dal gruppo di rievocazione storica "La Malagente" di Torino; alle ore 21.30, nella sala espositiva del Comune di Bard, in piazza Cavour, rievocazione storica.

Domenica 22 settembre

ore 15, a Bard, nel centro storico, replica dello spettacolo teatrale itinerante curato dal gruppo di rievocazione storica "La Malagente", nell'ambito dell'evento "Bard A.D. 1630: uno spaccato di vita seicentesca".

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.