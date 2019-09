Des feux sur les montagnes en Savoie pour dire 'non' au loup

C'est l’Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales (Usapr) de la Savoie qui a appelait, vendredi le 13 septembre à "éclairer les sommets avec des feux pour afficher la détresse des territoires soumis à la prédation des loups ou susceptibles de le devenir". En Vallée d'Aoste on èclaire avec des feux le cimes des montagnes dans la nuit des saints Pierre et Paul, Oltralpes pour une protestation agricole.

L’appel a été entendu dans la vallée des Villards, territoire particulièrement exposé. Les chasseurs de Saint-Alban-des-Villards ont dressé le bucher au col du Glandon, à 1.924 mètres d’altitude. Il s’est embrasé à 20h30, et un orgue de Barbarie a joué 'Les Allobroges', hymne de la Savoie, et 'La montagne' de Jean Ferrat.

Eleveurs et chasseurs, soutenus par les politiciens locaux, dénoncent la pression que subissent les troupeaux de la part du loup et du chien sauvage, et la difficulté de plus en plus grande à les protéger, malgré les moyens mis en œuvre.