La cultura valdostana alla conquista del mondo

Potenziare il turismo culturale attraverso un Piano strategico di marketing, comunicazione e promozione che ne accresca la visibilità e le opportunità. E' la proposta contenuta in un documento elaborato dalle società SL&A srl e Cooperativa Culture, esaminato ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al Turismo, Laurent Vierin.



"Nell'ottica di valorizzare e sostenere il nostro vasto patrimonio culturale - spiega l'assessore Viérin - questo Piano permetterà di dare un forte impulso ai nostri beni attraverso azioni concrete e mirate".

L'obiettivo è "dare una forte spinta alla motivazione culturale del turismo in Valle d'Aosta, a partire dalla prospettiva che i lavori di restauro e manutenzione, in corso e programmati, possano accrescerla ulteriormente", aggiunge Viérin.

"La logica - secondo l'assessore - è arricchire e integrare le diverse motivazioni di viaggio, vacanza e fruizione da parte dei turisti, dei viaggiatori, degli escursionisti e degli alpinisti, in un insieme diversificato che si può definire come una sorta di 'Regione Unica' in grado di promuoversi al meglio e continuamente".