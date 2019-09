Nel borgo di Bard si torna all'Anno Domini 1630

Due giorni all’insegna della cultura, dell’arte e della storia, per ricreare le atmosfere dell'inizio del Diciassettesimo secolo: questo l'obiettivo di 'Bard A.D. 1630: uno spaccato di vita seicentesca', evento organizzato dall'Associazione culturale Borgo di Bard, in sinergia con il Consiglio Valle e l'Amministrazione comunale, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre.

Gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio nel tempo nelle vie del borgo di Bard dallo spettacolo teatrale curato dal gruppo di rievocazione storica 'La Malagente' di Torino: un narratore e le note dei musici racconteranno di un periodo storico cupo, durante il quale, ai piedi dell’imponente Forte, un gruppo di uomini senza scrupoli esigeva denari dalle povere genti in cambio di protezione, depredando nottetempo le case di coloro che di giorno non potevano versare il dovuto.

Sabato 21 settembre, l'appuntamento è per le ore 15, mentre alle 21,30, nella sala espositiva del Comune di Bard, in piazza Cavour, è prevista la rievocazione storica. Domenica 22 si replica alle ore 15 lo spettacolo teatrale. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.