Quart: Via libera al finanziamento per la nuova scuola primaria del Villair

L'intervento comporta un costo complessivo pari a 9 milioni 415 mila euro, di cui 1 milione 15 mila per la realizzazione di una scuola provvisoria, dove ospitare gli alunni nel periodo di svolgimento dei lavori, e 8 milioni 400 mila, per la costruzione della nuova scuola, coperto dal finanziamento statale di 6 milioni 570 mila euro, mentre a carico del Comune di Quart rimangono 2 milioni 844 mila euro.

Per il finanziamento è stata predisposta dalla Giunta regionale un disegno di legge che prevede la concessione al Comune di Quart di un contributo straordinario fino a un massimo di 5 milioni 555 mila euro, nel caso in cui il Comune non riesca a rispettare i tempi ristretti che il Ministero dell'istruzione ha stabilito tra l’aggiudicazione e la rendicontazione dei lavori.