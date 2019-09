Aumentati i finanziamento regionali per assistenza essenziale e ridurre liste d'attesa

L'obiettivo generale è fronteggiare le criticità per alcuni servizi di assistenza sanitaria essenziale.

Per questo la Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro, Baccega, ha approvato l’innalzamento dei tetti di spesa, stabiliti in sede di indirizzi annuali di programmazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito del finanziamento regionale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale rese da strutture private accreditate, da 1 milione 600 mila a 1 milione 800 mila euro, e per le prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente dell’Azienda USL (LPA), da 1 milione 110 mila a 1 milione 195 mila euro.

"La maggiore spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato accreditato - spiega l’Assessore Mauro Baccega (nella foto) - è diretta a fronteggiare le criticità in termini di tempi di attesa nell’ambito della diagnostica per immagini, con particolare riferimento alle ecografie e alle risonanze magnetiche, e della cardiologia, per le visite cardiologiche e ECG".

L’incremento della spesa per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive (LPA) rese dal personale sanitario dipendente dall’Azienda USL è invece finalizzata a far fronte, in attesa dell’espletamento dei concorsi già programmati per il prossimo anno, alla contingente carenza di medici che rende difficoltoso il funzionamento del Centro trasfusionale, della Pediatria e neonatologia e della Dermatologia.

"L’intervento della Giunta regionale - conclude l’Assessore Mauro Baccega - è diretto a consentire all’Azienda USL della Valle d’Aosta di utilizzare al meglio i finanziamenti regionali già destinati, in modo da far fronte alle attuali necessità e criticità, non preventivabili in sede di programmazione, e garantire le prestazioni in diverse specialità mediche, anche con l’obiettivo di favorire la progressiva riduzione delle liste di attesa".