Clément Alliod est décédé à l’âge de 97 ans, condoléances Uv

La Vallée d’Aoste pleure aujourd’hui un de ses fils. Le professeur Clément Alliod est décédé à l’âge de 97 ans, après une vie dédiée à la pédagogie et à l’enseignement, soi comme instituteur soi comme directeur didactique, toujours inspiré par la volonté de transmettre aux jeunes Valdotains les valeurs de la Résistance. Une vie dédiée à l’amour pour son pays et à l’épanouissement de la culture Walser, déjà Syndic de Gressoney Saint Jean et Président de la Communauté de Montagne de la haute vallée du Lys, autonomiste convaincu, il a été décoré du titre de Chevalier de l’Autonomie en 2010.

L’Union Valdôtaine exprime ses plus sincères condoléances, et s’unie à la douleur de toute la famille du professeur Clément Alliod et de la communauté Walser.