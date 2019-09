Scampoli di estate nel fine settimana in Valle

La settimana sportiva più importante dell’anno in Valle d’Aosta sta per concludersi sotto i migliori auspici meteorologici.

Dopo un avvio piuttosto 'gelido' il tempo ha mostrato segni evidenti di miglioramento e sembra porsi in modo del tutto benevolo in virtù, spiega l'Ufficio meteo regionale, di una rimonta anticiclonica in pieno corso che garantisce, infatti, non soltanto cieli azzurri e limpidi ma anche temperature molto più miti di quelle sperimentate nei giorni passati.

A partire da ieri e fino a domenica le condizioni attese avranno molto probabilmente dei toni nuovamente estivi e garantiranno uno scenario ideale agli amanti della montagna.

Sole da oggi fino a domenica dunque, per uno scampolo di estate da vivere appieno fra le meraviglie naturali della Vallée.