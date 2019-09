Luigi Bertschy rilancia con il Piemonte priorità ferrovia

L’incontro ha permesso di riprendere l’attività politica amministrativa per “dare impulso – ha commentato l’assessore regionale Luigi Bertschy - ad una azione comune nei confronti del Governo nazionale, per definire una programmazione concreta e attendibile degli interventi necessari per ammodernare, elettrificare e velocizzare la linea Aosta-Torino, in modo che in questa fase della discussione finanziaria vengano stanziate le relative risorse, anche alla luce del rinnovato impegno assunto dal nuovo governo nazionale”.

Nel corso dell’incontro, infatti, sono state fatte anche alcune valutazioni sui rispettivi contratti di servizio e sulle modalità con le quali questi influiranno sulle rispettive popolazioni. “Con il collega piemontese – sottolinea ancora Luigi Bertschy – ci siamo impegnati a ragionare sulle infrastrutture comuni e sulla programmazione della strategie future sulla mobilità sostenibile”.

Infine, vista l’occasione dell’incontro, è stato toccato il tema dei lavori da eseguire nelle due regioni per risolvere il problema della frana di Quincinetto, cercando di individuare le modalità di adozione di una viabilità più fluida. Inoltre sono stati definiti, seppur in parte, gli obiettivi dell’incontro che si terrà a ottobre presumibilmente a Torino per verificare la progettazione che il comune di Quincinetto sta realizzando. (nella foto Luigi Bertschy con il collega Marco Gabusi)

“Siamo molto determinati a far crescere l’attenzione verso questa linea ferroviaria che necessita di investimenti non più procrastinabili, per dare risposte ai cittadini valdostani e piemontesi. La nostra azione politica sarà rivolta prioritariamente a questo obiettivo” ribadiscono in una nota i due assessori.