Gressan, conto alla rovescia per la 'Caccia al Tesoro' della biblioteca

E' stata organizzata per sabato 21 settembre alle ore 15,30 l’annuale 'Caccia al tesoro-5 doni della Natura per...', ideata e realizzata dalla Commissione di biblioteca del Comune di Gressan. Come ogni anni, merenda per tutti i partecipanti e un premio alla prima squadra classificata.

Possono partecipare sia adulti che bambini; i posti però sono limitati e considerata la grande partecipazione alle trascorse edizioni, è necessario prenotarsi direttamente presso la bilbioteca di Gressan in frazione La Bagne 15 o telefonando allo 0165-250946 (mar-mer-giov-ven 14-19; sab 9,30-14,30).