COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Lega sul territorio per chiedere democrazia, rispetto e onore

«Sabato 21 e domenica 22 settembre - ha dichiarato il Segretario Federale della Lega-Salvini Premier Matteo Salvini - organizzeremo gazebo in tutta Italia. Gazebo pacifici e democratici, per chiedere democrazia, rispetto, onore».

Dopo la pausa estiva, che ha visto aprirsi a livello nazionale la crisi che ha portato alla formazione del Governo Conte bis, la Lega Vallée d’Aoste risponde all’appello del Capitano Matteo Salvini e ritorna sul territorio. Gli incontri organizzati avranno una duplice funzione: spiegare ai cittadini le cause che hanno portato Matteo Salvini ad aprire la crisi di Governo, che un’alternativa al Governo Conte bis era possibile e che questa alternativa erano le elezioni. I Gazebo saranno inoltre l’occasione per proseguire la campagna tesseramento 2019.

«Sono molti i cittadini che, dopo gli avvenimenti di fine estate che hanno portato alla formazione del Governo non voluto dagli italiani, ci chiedono di potersi tesserare alla Lega - commenta il Commissario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi -. Questo Governo è stato voluto da chi non voleva tornare alle urne perché temeva il successo elettorale della Lega. Nessuno avrebbe mai creduto di vedere insieme Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, due movimenti che non solo non hanno nulla in comune, ma si sono vicendevolmente attaccati e insultati per anni, e ora come nulla fosse fanno un Governo insieme. Ora quindi torneremo sul territorio per continuare la campagna tesseramento ma anche per spiegare ai cittadini non solo le ragioni per cui Matteo Salvini ha aperto la crisi, ma anche che l’alternativa a questo Governo della vergogna era possibile, se solo i Cinque Stelle avessero scelto di tornare al voto. Lo ha detto molto bene il nostro Capitano: possono scappare dalle urne per settimane, per mesi, per anni forse. Ma prima o poi l'appuntamento con le urne arriverà. E sarà allora che la coerenza di chi ha rinunciato alla poltrona in nome della propria dignità verrà finalmente ripagata».

Qui di seguito i primi incontri sul territorio.

SABATO 21 SETTEMBRE saremo presenti con i nostri gazebo a:

Courmayeur, in via Roma, dalle 9 alle 13;

Aosta, piazza del mercato, dalle 9 alle 13;

Saint-Vincent, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dalle 9 alle 13;

Pont-Saint-Martin, piazza IV Novembre, dalle 9 alle 13

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

Gazebo al mercato di Verrès dalle 9 alle 12.30

Sarà ancora possibile tesserarsi tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 17.30, nella sede di Aosta, via De Tillier 14.