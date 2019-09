Aosta: Approvata messa in sicurezza del muro di sostegno a Pleod

Costeranno 411 mila euro, all'Amministrazione comunale, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno della strada per la frazione Pléod in località Duvet ad Aosta.

La Giunta Centoz ha approvato ieri il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori; l’approvazione del documento è prevista ai fini dell’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

L’intervento permetterà di ripristinare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, sistemando il muro di sostegno in pietrame e malta della strada per Pléod, danni interessato da un diffuso stato di dissesto che ne mette a rischio la tenuta, almeno di alcune porzioni, sopratutto nelle giornate di pioggia intensa.