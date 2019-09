A Donnas un successo l'iniziativa 'adotta una famiglia'

Crescono le iniziative solidali in bassa Valle. I Volontari del Soccorso di Donnas incontrano i donatori di sangue e organi e la popolazione giovedì 19 settembre alle ore 20,30 nei locali della biblioteca comprensoriale di Donnas, per fare il punto sulla raccolta fondi per la campagna di crowdfunding 'Adotta una famiglia #riempiamoilpiatto'.

"Nella serata - si legge in una nota dei Volontari - saranno rese note le azioni e le forze messe in campo per la realizzazione del progetto, i soddisfacenti e ragguardevoli obbiettivi raggiunti e come saranno impegnati i soldi raccolti.

"Inoltre spiegheremo l’evoluzione del progetto che da 'bambino con famiglia' è passato a 'famiglia' nel senso ampio del significato, cambiando anche il nome che da 'Adotta una famiglia' diventa #riempiamoilpiatto".

La campagna prevede dei riconoscimenti per i donatori, che saranno consegnati durante la serata. "La nostra associazione - conclude il comunicato - è impegnata su diversi fronti e il supporto di tutti i donatori è stato importante".