Assesseure Certan, 'on doit porter à terme les réformes'

L'Assesseure à l'Éducation, à l'Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, Chantal Certan, a inauguré ce matin, jeudi 12 septembre, l'année scolaire 2019/2020 en compagnie des élèves de l'école primaire de Pont-Saint-Martin et en la présence du syndic de la commune, Marco Sucquet.



"L'année qui commence - a expliqué l'assesseure Certan - sera celle des défis et nous auront pour objectif de porter à terme les nombreuses réformes restées en suspens: de la promotion de l'apprentissage des langues et des cultures pour permettre à nos jeunes d'être des citoyens du monde, au soutien des minorités linguistiques, en passant par la création du Centre régional pour l'éducation des adultes".

"L'adaptation de la législation nationale à la réalité locale et la redéfinition de l'offre de formation professionnelle - l'assesseure a ajouté - seront un aspect important de notre travail, tout comme la relance de la formation des enseignants, avec le nouveau plan triennal récemment approuvé, la reprise des politiques inhérentes à l'inclusion et aux exigences des familles, avec une attention particulière pour cet aspect clé de l'éducation dans notre région qui est celui des écoles de montagne. Nous travaillerons aussi pour développer la collaboration avec l'Université de la Vallée d'Aoste, afin qu'elle puisse soutenir encore davantage la didactique et la pédagogie de l'école valdôtaine et devenir le véritable moteur de la recherche".



Après la rencontre avec les élèves de l'école primaire, l'Assesseure Certan a participé, avec le Syndic de la Commune de Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, à la présentation de la première école biophilique d'Italie, construite dans le cadre du programme Nouvelle Architecture Sensible Alpine réalisé par l'Université de la Vallée d'Aoste en réponse à l'Appel à projets de la Région autonome Vallée d'Aoste pour le soutien d'unités de recherche.