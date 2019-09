Presidente Fosson, 'uniti per riaffermare valori nostra Autonomia'

"Soprattutto in un momento in cui si parla di autonomie differenziate, è necessario che le Regioni a Statuto speciale si confrontino, pur nell'individualità dei rapporti che ciascuna di esse ha con lo Stato".

Lo ha detto oggi il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, che a Cagliari ha partecipato ai lavori del coordinamento delle Regioni speciali e delle Province autonome.



"Ringraziamo il presidente Christian Solinas che ci ha invitato in questa meravigliosa terra per fare il punto dell'attuazione delle specialità - ha sottolineato Fosson - oggi ci troviamo qui per riaffermare che le specialità esistono ancora, e che la forma di governo delle autonomie speciali è quella che le rispetta maggiormente".

"Autonomia - ha chiarito il presidente della Regione - che vuol dire prima di tutto rispetto della persona che lavora in contesti speciali, nelle Isole o in montagna, che ha quindi delle esigenze particolari, e che porta a situazioni e soluzioni amministrative dipendenti da queste richieste particolari".