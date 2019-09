Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia: nasce un tavolo permanente tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Si sono incontrati nella mattinata di martedì 10 settembre, a Torino Luigi Bertschy, assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro; Fabio Carosso, assessore all’Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e vicepresidente della Regione Piemonte; Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, e Innovazione tecnologica della Regione Liguria, in vista della predisposizione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

L'incontro è stato l'occasione per avviare una collaborazione incisiva delle tre Regioni coinvolte nel programma su temi prioritari da proporre congiuntamente in occasione della nuova programmazione, attraverso la costituzione di un Tavolo interregionale permanente per la Cooperazione territoriale.

L'obiettivo comune è di presentare progetti di ampio respiro che abbiano ricadute incisive sul reale sviluppo della montagna e allo stesso tempo di migliorare l'approccio con la Cooperazione territoriale attraverso interventi e azioni che valorizzino l'asse Nord-Ovest della Strategia per la Macroregione alpina (Eusalp).

"Il nostro obiettivo – dichiara l'assessore Bertschy - è quello di trasformare le aree montane in luoghi dove le persone, e i giovani in primis, possano trovare nuove opportunità di lavoro, servizi e infrastrutture oltre a una qualità della vita migliore rispetto a chi vive in città. Per raggiungere questo importante traguardo occorrono servizi efficienti e infrastrutture performanti, su cui intendiamo investire per il rilancio delle nostre vallate".