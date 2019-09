Saggezza e tradizione popolare in 'M'ama non M'ama' di Evi Giuliana Giulino

Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea, sabato 28 settembre alle ore 18 la casa editrice valdostana 'Edizioni Pedrini' presenta 'M'ama non M'ama', frutto del lavoro della ricercatrice Evi Giuliana Giulino, che ha saputo coniugare la ricerca storica sui proverbi alle tradizioni vissute nel territorio.

L'autrice presentata da Luciana Banchelli, propone i risultati di una ricerca sui proverbi del Canavese relativamente alle differenziazioni della lingua canavesana, registrata anche in Comuni geograficamente vicini, come nel caso di Montalto Dora, Baio Dora, o a qualche decina di chilometri come Cerone di Strambino.

I proverbi sono stati inserito in racconti d'epoca veri, in storie vissute nei primi del novecento. Ne esce un quadro nel quale racconto tradizionale e proverbio si fondono in un'opera che pone il lettore difronte alla differenziazione linguistica che è unita dal comune fil rouge del racconto.

Laureata il Lettere moderne a Torino, Evi Giuliana Giulino si appropria e entra nei sentimenti delle persone intervistate da cui prende lo spunto per la realizzazione del volume di 150 pagine su carta patinata, con numerose fotografie di inizio secolo. A presentare il libro che fa parte a pieno titolo della collana “Images” oltre all'autrice, la scrittrice Luciana Banchelli, le Edizioni Pedrini con la partecipazione di Giuliana Raga relatrice dialettale.

L'editore Ennio Pedrini sottolinea l'interesse per questa pubblicazione "che esprime con l'uso degli antichi proverbi, inseriti nei racconti anche ironici e divertenti, come a tutto'ggi, questi siano vivi e presenti, definiti nella quotidiana saggezza popolare che intermedia la cultura di massa alla territorialità”.

L'ingresso è libero e gradito, al termine della presentazione è previsto un rinfresco curato dall'Ass. Gruppo Storico del Canavese IJ Ruset di Ivrea.