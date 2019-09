Procura indaga per abuso d'ufficio su sei assunzioni in Regione

La procura di Aosta ha delegato la Guardia di finanza a svolgere accertamenti su una chiamata pubblica della Regione per l'assunzione di sei istruttori destinati alla gestione dei programmi Fse cofinanziati con fondi europei. Il fascicolo per ora è senza indagati, il reato ipotizzato è abuso d'ufficio.

L'indagine è frutto di un esposto presentato in magistratura da due consiglieri regionali del gruppo di minoranza Lega VdA. La chiamata pubblica si è svolta il 27 febbraio scorso, dei sei istruttori tre erano destinati alla struttura Programmazione Fse e altri tre alla Struttura Programmi per lo sviluppo regionale.

In graduatoria compaiono 25 partecipanti alla chiamata; la questione era stata oggetto di un'interpellanza presentata in Consiglio Valle il 17 aprile scorso. I consiglieri Andrea Manfrin, Roberto Luboz e Paolo Sammaritani, chiedevano lumi sulla normativa che disponeva la chiamata pubblica. L’assessore regionale agli Affari europei, Luigi Bertschy, aveva assicurato il pieno rispetto, nella prepazione della procedura, della legge regionale sul comparto unico, sottolineando che l'organico impegnato per i programmi del Fondo sociale europeo era ridotto e necessitava di urgente implementazione.