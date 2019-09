Aosta: Circolazione modificata domenica per 'Son et Sonnettes'

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione 'Sons et sonnettes dans les Alpes', in programma domenica 15 settembre, il Comune di Aosta ha istituito alcune modifiche temporanee alla circolazione.



In particolare, 15 settembre dalle 6 alle 23 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi degli espositori e di quelli accreditati all’evento) in piazza San Francesco e in via Chabloz.

Inoltre, piazza Chanoux, via Xavier de Maistre, a partire dall’intersezione con via Rey, avenue du Conseil des Commis e via Porta Praetoria saranno chiuse al traffico (a eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei residenti autorizzati con contrassegno ZTL.