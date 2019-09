Aosta: Alla scoperta del quartiere Cogne con il Fai

Una visita guidata per scoprire la storia urbanistica, sociale e architettonica del quartiere Cogne di Aosta.

E' organizzata per domenica 15 settembre dal Fondo ambiente italiano-Fai, nell'ambito del programma di 'Plaisir de Culture 2019'. Esperti illustreranno le diverse epoche architettoniche del quartiere, che dagli anni Dieci del Novecento sino ai nostri giorni sono cambiate modificando anzi stravolgendo l'aspetto sociale del quartiere operaio del capoluogo e la vita dei suoi abitanti.

Partendo da piazza della Repubblica alle ore 15 e percorrendo le vie dal Palazzo Cogne di Giò Ponti alle case operaie, lo storico valdostano Giuseppe Rivolin svelerà un volto inedito e sicuramente accattivante di una zona cittadina più nota recentemente per le cronache che non per il suo alto valore comunitario.

Prenotazione a aosta@delegazionefai.fondoambiente.it entro venerdì 13 settembre.