Avviate selezioni per Comitato gestione YouthBank

La YouthBank (YB) è un’iniziativa attiva in numerosi Paesi, che ha come obiettivo quello di sostenere il processo di responsabilizzazione dei giovani inserendoli in un sistema di finanziamento di progetti selezionati e realizzati da giovani.

La YB poggia su di una serie di valori quali l’attivismo, l’inclusione, il lavoro di squadra, la tolleranza, la trasparenza, la professionalizzazione, la capacita di fare auto-critica, la positività e l’entusiasmo. La YB è a-partitica e a-religiosa: vuole essere un’ opportunità per TUTTI i ragazzi che sentono il bisogno di esprimere il proprio pensiero, il proprio estro e che vogliono spendersi nella realizzazione di un progetto a beneficio della loro comunità.