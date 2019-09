La Sfom in trasferta cultural-musicale al castello Gamba di Chatillon

Quest’anno alla Scuola di formazione musicale-Sfom valdostana i vecchi e i nuovi allievi si incontreranno nel nome della musica attorno a una delle eccellenze del patrimonio artistico e culturale della Valle.

Sabato 29 settembre, alle ore 16, al Castello Gamba di Chatillon (foto sotto) si terrà infatti un appuntamento dedicato a quanti hanno voglia di mettersi in gioco partecipando a un’esperienza musicale itinerante che celebra anche un classico della musica contemporanea: "In C" di Terry Riley.

"Questo brano - si legge in una nota della Sfom - che a metà degli anni ’60 rende popolare lo stile minimalista, svilupperà microcellule musicali sovrapposte e in lenta evoluzione nel tempo lungo un percorso all’interno degli spazi museali allestiti nel castello e colorerà di suoni il clima di ogni stanza fino alla torre".

"Le famiglie - prosegue il comunicato - gli amici, il pubblico e, soprattutto, i nuovi allievi della Sfom che si apprestano a iniziare la loro avventura all’interno del ricco percorso formativo offerto dalla scuola entreranno, per 'immersione', dentro un mare di musica con l’aiuto dei futuri compagni e maestri".

L'evento sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo anno scolastico 2019/2020 della Sfom con un momento di festa e di aggregazione, ma anche di approfondimento culturale e di scoperta di alcuni tesori d’arte. L'incontro cultural-musicale è preceduto da una prova collettiva (facoltativa e non vincolante per l'evento di Chatillon) sabato 21 settembre alle ore 10 nella sede della Sfom in via San Giocondo ad Aosta.