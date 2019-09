Fondation Grand Paradis adhère à Plaisirs culture

Du 14 au 22 septembre, un riche calendrier d'événement invitera résidents et hôtes à découvrir ou redécouvrir de nombreux sites, biens, musées et collections répartis sur l'ensemble du territoire régional, dont certains sont normalement fermés au public ou font l'objet de travaux et de recherches. Plaisirs de culture représente un grand rendez-vous culturel pour la Vallée d'Aoste.



Dans le cadre de ce festival culturel la Fondation Grand Paradis garantira l'ouverture et la visite de la crypte Saint-Légers (départ à 14h), de Chatel Argent (départ à 15h30) et du musée des mineurs à Cogne (de 14h30 à 18h30) les 14 et 15 septembre et les 21 et 22 septembre. Le château d'Introd sera ouvert les 14, 21 et 22 septembre de 14h30 à 18h30.