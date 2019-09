Champorcher: Per gli alunni anno scolastico nuovo con scuola nuova

I bambini inizieranno l’anno scolastico in un edificio completamente ritinteggiato, sia internamente che esternamente e con una area giochi all’interno del cortile revisionata. L’intervento è stato realizzato integralmente con fondi propri per un ammontare di circa 40 mila euro e i lavori sono stati realizzati durante l’intera estate riducendo al minimo le interferenze sull’attività didattica.

Il Sindaco Alice Chanoux (nella foto) commenta: “Il comune di Champorcher da anni ottiene la Certificazione Ambientale EMAS e non poteva che porre l’accento sul risparmio energetico nelle scelte di investimento. La sostenibilità ambientale di edifici e servizi pubblici deve essere un obiettivo primario.”

In programmazione per l’estate 2020 il secondo punto del piano di manutenzione. Sono previsti importanti investimenti per rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastico e comunale, con la completa sostituzione delle centrali termiche. Anche in questo caso l’intervento sarà parzialmente a carico del Comune e parzialmente a carico del Ministero Sviluppo Economico, per un importo complessivo stimato di circa 90 mila euro.