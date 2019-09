Lega Vda, Mouv e Misto, 'su segretari comunali no ad una legge sanatoria'

Nella riunione congiunta di ieri, martedì 10 settembre, le commissioni consiliari regionali 'Istituzioni e Autonomia' e 'Affari generali' hanno espresso parere favorevole al disegno di legge per il reclutamento di Segretari degli Enti locali della Valle d’Aosta.

Al provvedimento normativo, i gruppi consiliari Lega VdA, Mouv’ e Misto hanno espresso voto contrario, definendolo una 'legge sanatoria'.

"Le motivazioni che ci hanno portato a esprimere parere negativo sono molteplici - spiegano i consigliere commissari Stefano Aggravi, Roberto Luboz e Diego Lucianaz (Lega VdA), Roberto Cognetta e Stefano Ferrero (Mouv’) e Claudio Restano (gruppo Misto) - e ruotano intorno alle modalità di svolgimento del corso/concorso".

"Così come previsto - affermano - questo corso/concorso cerca di mettere una toppa ad anni di mala gestione e scarsa programmazione delle assunzioni del personale dirigente degli Enti locali e dell'Amministrazione regionale, senza volutamente valorizzare i Segretari di parte seconda che per tanti anni hanno sorretto gli Enti locali".

E aggiungono: "Noi non ci stiamo, noi siamo per un riordino complessivo di tutto l'ordinamento regionale che, ad esempio, crei l'Albo unico dei dirigenti regionali comprendente anche i Segretari comunali. Siamo per una norma unica chiara e precisa, che sappia sgombrare il campo a queste continue toppe che l'attuale Governo regionale cerca di mettere in continuità con i problemi creati dalla gestione unionista e para unionista negli ultimi dieci anni".

I consiglieri di opposizione esplicitano le loro contrarierà ai contenuti del disegno di legge: "Innanzitutto, visto che il corso7concorso per Segretari degli Enti locali è già previsto da una legge regionale e dal Regolamento non serve a nulla inserirlo in questa nuova norma".

"In secondo luogo - proseguono - in base al nuovo testo di legge, il costo per sostenere il corso sarebbe a carico dell'Amministrazione regionale. Invece, per l'analogo corso per Segretari che si svolto nel 2010, questo importo era stato sostenuto direttamente dai partecipanti, come peraltro accade sempre per questo tipo di procedura concorsuale. In effetti, così è stato per il corso abilitante svolto dai futuri docenti. Quindi, nel caso in cui la legge venga approvata, si verrebbe a creare una situazione di disparità di trattamento".

Inoltre, "è probabile che il Governo nazionale possa fare ricorso su questo provvedimento, che regola l'utilizzo della graduatoria a scorrimento degli idonei non vincitori per assunzioni a tempo indeterminato. Una previsione, questa, non in linea con la legislazione nazionale in vigore e che andrebbe a generare un caos amministrativo".

Infine, "c'è una evidente disparità di trattamento tra dirigenti regionali e Segretari comunali: questi ultimi, volendo, possono fare i dirigenti regionali, mentre i dirigenti regionali non possono fare i Segretari comunali. Una situazione assurda".