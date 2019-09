Cordoglio della Valle d’Aosta per la morte del Prof. Paolo Carrozza

È morto a 66 anni Paolo Carrozza, avvocato, docente di diritto costituzionale e pubblico al Sant'Anna di Pisa, fratello dell'ex ministro dell'Istruzione Maria Chiara. Era malato da tempo. La notizia è giunta in mattinata e subito si sono manifestate grandi attestazioni di vicinanza da parte del mondo della politica e dell'università.

La competenza giuridica e la sensibilità culturale del professore Carrozza sono state, per sei anni, preziose nella costruzione delle norme attuative dell’ordinamento valdostano – dichiara il Presidente Antonio Fosson. La sua conoscenza dei sistemi regionali e federali ha ispirato i lavori di questo organismo e sostenuto le ragioni della nostra Autonomia con grande efficacia. La sua esperienza trentennale sempre al fianco delle Regioni speciali, e in particolare della nostra, rendono la sua scomparsa una grossa perdita per tutta la Valle d’Aosta.

Per il Consiglio Valle, il professore Carrozza è stato, per molti anni, un collaboratore scientifico apprezzatissimo, fin dal 1989 in qualità di consulente della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali della nostra Assemblea – così lo ricorda il Presidente Emily Rini. È difficile pensare oggi, ad un più fine conoscitore e attento studioso del nostro ordinamento.

Al ricordo dei Presidenti Fosson e Rini, si unisce anche il Presidente della Commissione Paritetica per le norme di attuazione dello Statuto Speciale, Roberto Louvin: È una perdita dolorosissima perché con Paolo Carrozza ci lascia un amico con cui abbiamo condiviso trentanni di studi, ricerche e battaglie a favore delle minoranze e per le Autonomie. La sua interpretazione straordinariamente acuta del Diritto costituzionale ne ha fatto un autore di primissimo piano in questo campo, ma sono soprattutto la sua lealtà e la sua vicinanza verso la Valle d’Aosta che mi preme ricordare in questo triste momento.