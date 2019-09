Ateliers pédagogiques au Mar et aire mégalithique

L'offre culturelle destinée aux étudiants prevoit cette année aussi des activités au Musée archéologique régional et à l'aire mégalithique-Parc archéologique et musée de Saint-Martin-de-Corléans à Aoste.



Les ateliers pédagogiques pour la nouvelle année scolaire 2019-2020 seront présentés le 17 septembre au pensionnat régional Federico Chabod, de 17h à 19h, lors d'une journée portes ouvertes spécialement conçue pour les enseignants des écoles valdôtaines de tous les niveaux.

Pendant le rendez-vous le programme complet d'activités éducatives des deux musées sera présenté et il sera possible de faire connaissance avec les opérateurs qui s'occuperont des activités, en expérimentant personnellement certaines d'entre elles et en collectant tous les détails nécessaires à l'inscription et à la participation.