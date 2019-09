Ad Aosta convegno formativo sulle nuove frontiere della medicina polmonare

Si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 settembre, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il convegno/corso di aggiornamento medico dal titolo 'Congresso internazionale-Nuove conoscenze sulla medicina polmonare'.

Responsabile scientifico del convegno e Rodolfo Riva, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Pneumologia e di Riabilitazione respiratoria dell’Usl della Valle d’Aosta.

“Obiettivo del convegno - dichiara Riva - è quello di divulgare nuove indicazioni diagnostico-terapeutiche per la gestione e la cura delle patologie polmonari. In particolare sulla gestione dell'asma e della broncopneumopatia cronica ostruttiva e di pneumopatie infettive acute".

Altri temi di sicuro interesse saranno le malattie interstiziali polmonari e le malattie neuromuscolari con riferimento al ruolo attuale dello pneumologo.

L’incontro offrirà anche l’opportunità di effettuare una serie di approfondimenti relativi all'attualità in riabilitazione respiratoria e ai nuovi sviluppi della riabilitazione nel passaggio ospedale territorio del paziente respiratorio cronicamente grave”. L’assise prevede anche un corso pratico di riabilitazione che si svolgerà sabato 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 presso l'Hotel Duca d'Aosta.

Il corso pratico di riabilitazione prevede un numero massimo di trenta iscritti e verterà su esercitazioni con tutor per patologia; per pazienti neuromuscolari; tecniche di disostruzione bronchiale; assistenza alla tosse e ventilazione meccanica non invasiva.