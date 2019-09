Arrivano le 'escursioni facili' della Usl VdA

Passeggiate facili adatte a tutti in Valle d'Aosta. Questo il programma dell'Usl Vda nell'ambito del progetto Interreg-Alcotra-MisMi, che scatta il 17 settembre dal Ru Pompillard di Roisan.

In calendario 17 escursioni che si svolgeranno fino a ottobre in luoghi caratteristici del territorio valdostano. L'obiettivo è "far sperimentare alle persone che solitamente non trovano il tempo e la motivazione per fare movimento di scoprire che basta camminare in modo costante per sentirsi meglio".

"Le motivazioni per partecipare - si legge in una nota - sono molte. Non solo migliorare la propria salute, camminare in compagnia e stare nella natura, ma anche confrontarsi sui corretti stili di vita con esperte ed esperti di salute e benessere che parteciperanno alle passeggiate e ristorarsi con bevande e prodotti naturali".

Il progetto MisMi - che nasce con il desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute e di inclusione - è finanziato con i fondi del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg Alcotra 2014-2020. Capofila è l'Usl della Valle d'Aosta.