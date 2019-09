AF – L’Artigiano in Fiera 2019 Partecipazione di imprese valdostane all’Area collettiva Valle d’Aosta MILANO 30 novembre/8 dicembre 2019

La Chambre Valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte, organizza, in collaborazione con l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, la partecipazione delle imprese valdostane a AF – L’Artigiano in Fiera 2019, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, che si svolge a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre 2019.

Artigiano in Fiera è la manifestazione internazionale che da ventitré anni valorizza l’artigiano e i prodotti del suo lavoro. L’unico evento al mondo che comunica la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri.

La partecipazione all’Artigiano in Fiera è un’opportunità eccezionale in termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico. L’evento rappresenta per ogni azienda un grande valore per la propria promozione con l’obiettivo di consolidare o creare un proprio importante mercato di riferimento.

L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport – Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta”, realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e l’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta (cod. loc. prog. ICO.03302.18XX.0.0001.SGC – CUP D55F18000450009).

A lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta in cui saranno promossi l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta, sarà allestita un’area collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti.

Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione a partire dalle ore 8.00 di lunedì 9 settembre fino alle ore 12.00 di mercoledì 18 settembre 2019.

Le domande pervenute prima delle ore 8.00 di lunedì 9 settembre 2019 non saranno prese in considerazione.

L’avviso completo e i moduli di partecipazione sono disponibili al seguente link http://www.ao.camcom.it/af2019.aspx