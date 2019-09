Jardin di Aurelio Crétier Reina Espace Mont Blanc 2019

Per sorteggio la bovin Jardin allevata da Aurelio Crétier si è aggiudicata il tirolo di Reina dell’Espace Mont Blanc. Infatti ben tre le bovine classificate al primo.

Oltre a Jardin sono scense nell’arena: 9° posto per Diamant Fr. Avoyer - Saint-Rhemy en bosses; 10° posto per Pigalle - Fr. Cuneaz Valpelline, - 12° posto per Peschiera Fragno Michel – Pollein.

L’appuntamento si è svolto sabato e domenica scorsi a Les Haudères nella Val d’Herin dove si sono trovati tre paesi, un popolo che, sin dagli albori dei tempi, condivide un territorio, valori, tradizioni, stili di vita. Sebbene separati da confini, questi alpinisti non hanno mai dimenticato l'amicizia che li lega da molte generazioni.

Gli incontri internazionali delle regine di Espace Mont - Blanc sono un'occasione per celebrare questa amicizia, per ricordare quegli scambi che hanno permesso alle nostre valli di prosperare.

Dopo Aproz e Bagnes, la bella Hérens-Aréna des Haudères è stata scelta per accogliere gli orgogliosi rappresentanti italiani, francesi e svizzeri nell'autunno del 2019.

L'evento è stato organizzato dall'associazione "La Maison des Reines" e dalle quattro società di allevamento nei comuni di Evolène e St-Martin, in stretta collaborazione con la federazione svizzera di allevamento della razza Hérens e con il sostegno del Dipartimento dell'economia, del turismo e dell'innovazione del Canton Vallese.

