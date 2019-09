Selezione CVA per ricerca personale

C.V.A. S.p.A. a s.u. ha indetto due selezioni per individuare:

· due risorse in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università, da inserire all’interno della Funzione Acquisti e Appalti/Area Affari Legali e Societari di C.V.A. S.p.A. a s.u. con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nel Comune di Châtillon. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18:00 di mercoledì 18 settembre 2019;

una risorsa in possesso di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in ingegneria civile, dei sistemi edilizi, della sicurezza, per l’ambiente e il territorio, da inserire all’interno della Funzione Ingegneria Civile/Direzione Operativa. di C.V.A. S.p.A. a s.u. con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nel Comune di Châtillon. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18:00 di lunedì 23 settembre 2019.

È possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito www.cvaspa.it