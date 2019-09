Il 'nuovo' Giardino botanico Saussurea svela le proprie meraviglie

Una sorta di escursione naturalistica guidata 'Oltre il giardino'. E' questo il senso dell'evento organizzato per sabato 14 settembre alle ore 11 nel Giardino botanico alpino 'Saussurea' al Pavillon du Mont Fréty di Courmayeur.

Insieme ad altri sette giardini alpini situati nelle Alpi Occidentali italiane e francesi, il Giardino Saussurea fa parte del progetto europeo Jardinalp, finanziato dal programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014/2020.

"L’obiettivo del progetto - si legge in una nota - è valorizzare la flora e la vegetazione che popolano le Alpi e far conoscere questa straordinaria varietà implementando il turismo scientifico e culturale nelle Alpi. Lo scopo è realizzato promuovendo percorsi di visita, attività di divulgazione, passeggiate ed escursioni in montagna e nei giardini".

Attraverso il progetto Jardinalp "oggi vi apriamo le porte del nuovo percorso espositivo - spiegano i gestori dell'area e curatori dell'iniziativa - dove ad accogliervi trovate un piccolo chalet, costruito quest’estate. È lì che potete ritirare il materiale informativo per la vostra visita al Giardino. Un’esperienza completamente nuova, con un percorso espositivo capace di rispondere alle vostre domande sulle specie vegetali, le rocce, le montagne e gli animali presenti nel Giardino e stimolare la vostra curiosità con affondi su altre discipline e segreti, come quelli che rendono così buono e profumato il formaggio di valdostano oppure curiosità botaniche legate alle origini della nostra flora e alla morfologia delle piante".

Attraverso le roccere, gli ambienti e le soste di approfondimento, l’esplorazione è a portata di tutti: durante l’estate sono stati realizzati rampe e accessi facilitati che consentono parte della visita anche a persone diversamente abili.

Anche lo Chalet ha una nuova veste, ora accoglie un’esposizione con le prime installazioni multimediali.

"Quella passata - prosegue la nota - è stata anche una stagione di nuove collaborazioni: con Holden Studios, che si è occupato della comunicazione, dello storytelling del nuovo percorso espositivo e di tutta la parte visual; con l’architetta Martina David di Courmayeur, che ha curato la progettazione della ristrutturazione dello Chalet, del nuovo itinerario di visita e della nuova accessibilità; e con la ditta Cogeis spa, che si è occupata della realizzazione dei lavori".

Alla giornata 'esplorativa' di sabato prossimo parteciperà anche l’associazione Palinodie che ha realizzato la performance teatrale 'È fiorito! Una storia d’amore nel giardino del Monte Bianco' e sarà svelata l’opera, tra quelle in mostra nell’abito dell’esposizione open air Symbiote, che rimarrà nella collezione permanente del giardino.