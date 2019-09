Les Chevaliers de Arpitan di Nus a Les Fetes Medievales di Saillon

Per una settimana dal 4 al 8 settembre scorso, Saillon è stata invasa da artisti, cavalieri, artigiani, acrobati per 'teletrasportare' quasi 20.000 visitatori nel Medioevo.

Occasione è data da Les Fetes Medievales, manifestazione che si svolge ogni anno a settembre nella cittadina elvetica di Saillon, evento tra i più popolari in Svizzera, organizzato dalla Bayardine Society a cui ha partecipato anche il gruppo di rievocazione storice del XVI secolo (mercenari svizzeri) Les Chevaliers de Arpitan con sede a Nus.

L'edizione di questo anno 2019 è stata incentrata sul tema del Graal e delle sue diverse tradizioni, per tale scopo la Regione Valle d’Aosta ha prodotto attraverso i suoi artigiano una grolla che è satta utilizzata come Graal.

Come di consueto durante la manifestazione medievale il posto d'onore è stato dato alla gastronomia di una volta e agli spettacoli di strada e non sono mancati i tornei di cavalleria, spettacoli di falconeria, sfilate di gruppi, musica medievale e la presenza di artigiani, anche valdostani, che hanno dato il ritmo all'evento, per non parlare del circo, del teatro, della danza, del canto e di vari seminari.