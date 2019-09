Operativi due mediatori culturali alla Questura di Aosta

Sono decine ogni giorno gli extracomunitari che si rivolgono all'Ufficio immigrazione della Questura di Aosta per informazioni e pratiche burocratiche e l'Amministrazione della polizia si è dotata di un 'rinforzo' indispensabile. Sono in forza dal 5 settembre in questura due mediatori culturali, operativi presso lo sportello aperto agli stranieri per le loro esigenze amministrative, connesse al rilascio e al rinnovo di permessi di soggiorno.

In virtù di questo progetto, finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione, i cittadini stranieri soggiornanti in Valle d’Aosta e in particolare quelli rientranti nella categoria dei richiedenti asilo, potranno essere assistiti da un mediatore senegalese ed uno yemenita, conoscitori della lingua araba oltre che dell’italiano, dell’inglese e del francese. I due mediatori, all’interno dell’Ufficio Immigrazione della Questura, potranno fornire il loro prezioso apporto non solo dal punto di vista linguistico ma anche socio-culturale, per una migliore integrazione degli utenti stranieri presenti in Valle.