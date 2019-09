Due arresti e 10 chili di eroina sequestrati in un'operazione della Guardia di finanza

Un nuovo risultato positivo delle Fiamme Gialle valdostane è stato conseguito nella lotta al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, soprattutto tramite i controlli lungo le principali direttrici di transito che caratterizzano il territorio della Valle.

Nel doppiofondo delle loro valigie c'erano nascosti oltre dieci chili di eroina e per questo Petre Ghita, romeno di 34 anni, e Maris Jansons, diciannovenne lettone, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza nella notte tra domenica e lunedì scorsi al traforo del Monte Bianco. Erano a bordo di un autobus di linea proveniente da Parigi. Tutti gli occupanti del pullman sono stati controllati dai finanzieri, supportati dalle unità cinofile.



Anche quando i trolley dei due uomini erano ormai vuoti, i cani della Finanza Elix e Blade continuavano a segnalare la presenza di droga. Così le valigie sono state smontate e sono stati rinvenuti 921 ovuli del peso di circa 11 grammi ciascuno, suddivisi in 17 stecche tenute insieme da nastro adesivo e fogli di cartone. In una latta di passata di pomodoro sigillata ermeticamente ne sono stati rinvenuti altri 400 grammi. I due arrestati si trovano in carcere a Brissogne.



Le indagini del gruppo Aosta della guardia di finanza sono state coordinate dal pm Eugenia Menichetti.

"La vicinanza di due frontiere - sottolineano i vertici delle Fiamme Gialle in una nota - quella comunitaria con la Francia e quella extraeuropea con la Svizzera, nonché il passaggio obbligato tramite i due tunnel del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, è motivo da sempre di particolare attenzione operativa da parte dei Finanzieri del Gruppo Aosta".