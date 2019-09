Chamois, Fenis e Gressoney in gara per Il Borgo dei Borghi 2019

L'arte, la storia, la cultura e le tradizioni. Un viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro paese. Uno show sulla "grande bellezza" dell'Italia promosso da RaiTre. L'arte, la storia, la cultura e le tradizioni sono patrimonio dei tre comuni valdostani: Chamois, Fenis e Gressoney che partecipano al concorso.

Sono 60 i borghi concorrenti divisi in 20 gruppi, uno per regione. Il vincitore di ogni regione approda in finale. In onda in prima serata, dal 22 settembre su Rai3. IL BORGO DEI BORGHI – La grande sfida 2019 Il programma “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019” è una gara tra 60 borghi Italiani in onda dal 22 settembre 2019al 20 ottobre 2019ogni domenica dalle ore 21.30 circa alle ore 23.30 circa su Raitre.

Sono previste quattro serate “eliminatorie” (il 22e il 29 settembre2019 eil 6eil 13 ottobre2019) e una serata “finale” (il 20 ottobre2019), fatte salve diverse e non prevedibili prioritarie esigenze editoriali e di palinsesto.

Il pubblico potrà partecipare alle 4 gare eliminatorie sopra indicate ed esprimere la propria preferenza per il borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi.