Per il Conte bis fiducia anche dal Senato

"Un nuovo inizio per l'Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza. Costituzione e rispetto delle Istituzioni la nostra bussola, gli interessi degli italiani il nostro obiettivo. Al lavoro con coraggio e determinazione". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver ottenuto la fiducia in Senato

Dopo quella della Camera, il governo Conte 2 incassa anche la fiducia del Senato. Sono stati 169 i "Sì" (133 i "No" e 5 gli astenuti) al nuovo esecutivo M5s-Pd. Durante il dibattito in Aula, il premier ha affrontato la questione immigrazione: "Va gestita a livello europeo", ha detto, sottolineando poi la necessità di rivedere il decreto Sicurezza bis.

“Ho espresso la fiducia al nuovo Governo, che sarà confermata nel tempo in base all’attenzione e all’impegno del nuovo Governo sulla tutela autonomie speciali e sulle politiche per la montagna. E su questo il primo banco di prova sarà la Legge di Bilancio.” Così intervenendo in aula il Senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce.