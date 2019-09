Fiera di San Bartolomeo a Oropa

In occasione della Fiera di San Bartolomeo l’Associazione Agro Montis organizza a Oropa la 41° edizione del raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino; il raduno, che ha come scopo la valorizzazione di una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici della Valle di Oropa, si svolgerà in due giornate con la partecipazione di circa 150 espositori, artigiani e hobbisti.

Il programma quest’anno avrà inizio nella giornata di venerdì 13 settembre, con il primo Simposio di scultura su legno che avrà come tema la V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa: “Figli di una Regina“. Sono quattro gli scultori che prenderanno parte al simposio: Dino Damiani, di Grignasco, Stefania Nicolo, di Pollone, Gianpaolo Corna, di Bergamo, e Frate Gianni Bordin, di Rovigo.

Nella giornata di sabato inaugura la Fiera con gli espositori e la premiazione degli allevatori che condurranno ad Oropa circa 350 capi di Pezzata Rossa dai vicini alpeggi di Pollone, Pralungo, Sordevolo, Occhieppo e Netro; in occasione del raduno, saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l’Associazione Cavalli d’Acciaio. Nella giornata di domenica la Fiera di San Bartolomeo proseguirà con gli espositori accompagnata da musica tradizionale Piemontese; inoltre, il Caseificio Valle Elvo mostrerà il processo di lavorazione del latte per la produzione dei tipici formaggi locali.

La fiera, unendo aspetti zootecnici, artigianali e naturalistici, si propone di valorizzare gli elementi tradizionali e culturali del nostro comprensorio alpino, riportando alla luce la memoria di antichi mestieri nel contesto della Valle di Oropa che per secoli ha mantenuto intatto un patrimonio culturale e naturale fatto non solo di arte e devozione, ma di alpeggi e di natura incontaminata.

La Pezzata Rossa di Oropa, biellese fin dal V secolo, quando scese le Alpi a seguito dei Burgundi che vennero dal Nord Europa, si è adattata perfettamente al territorio e da allora contribuisce a sostenere l’economia delle nostre valli. Oggi gli esemplari sono oltre 5000 e, sebbene sia ormai scongiurato il rischio di estinzione, il numero alquanto ridotto potrebbe costituire una fonte di allarmismo per l’eccessiva consanguineità. Di ceppo assolutamente autoctono, particolarmente adatta all’alpeggio e caratterizzata dalla testa bianca, il mantello pezzato dal rosso arancione al rosso più carico, è simile alle altre “Pezzate Rosse” diffuse in tutte le Alpi, comprese quelle Valdostane alle quali assomiglia ma da cui si differenzia geneticamente. Il suo latte, uno dei tanti segreti che caratterizzano lo straordinario sapore dei formaggi, tra cui spiccano la Toma e il Maccagno, si distingue per la sua qualità: 3,6% di grasso e 3,3% di proteine.

PROGRAMMA DELLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO

Venerdì 13 settembre

Ore 10-18: Simposio di scultura su legno

Sabato 14 settembre

Ore 9.00: Apertura del raduno zootecnico

Ore 9.00–18.00: Fiera degli espositori. Vendita di prodotti tipici e artigianato locale

Ore 10.00: Raduno dei Bovini della Razza Pezzata Rossa di Oropa. Giudizio e valutazione del pubblico presente

Ore 10-18: Simposio di scultura su legno

Ore 10.00 – 15.00: Mostra di trattori d’epoca

Ore 11.30: Benedizione e saluto delle Autorità. Premiazione degli allevatori e del pubblico votante

Ore 12.00-13.00: Distribuzione della Polenta Concia

Domenica 15 settembre

Ore 9.00 – 18.00: Fiera degli espositori. Vendita di prodotti tipici e artigianato locale

Ore 10.00 – 15.00: Simposio di scultura su legno

Ore 09.30 – 15.30: Passeggiata sul pony per i bambini

Ore 10.30: Dimostrazione della Lavorazione del latte, a cura del Caseificio Valle Elvo

Ore 10.30-12.00: Concerto di musica tradizionale Piemontese

Ore 12.00-13.00: Distribuzione della Polenta Concia

Ore 14.30-17.30: Concerto di musica tradizionale Piemontese

Ore 15.30: Premiazione degli scultori

Ore 15.30: Dimostrazione della Lavorazione del latte, a cura del Caseificio Valle Elvo

DOCUMENTAZIONE PER HOBBISTI E AMBULANTI

Se sei un espositore ambulante e vuoi partecipare alla Fiera scarica qui il modulo

Se sei un hobbista e vuoi partecipare alla Fiera devi presentare la seguente documentazione all’indirizzo e-mail linda.angeli@santuariodioropa.it (se gli allegati superano i 5 mega utilizzare wetransfer o jumbomail) oppure tramite fax al numero 015 25551219

modulo manifestazione di interesse

elenco beni in vendita

copia della domanda che avete presentato per richiedere il tesserino

copia del tesserino fronte retro

copia della carta di identità fronte retro

Informazioni: Tel. 015 25551200