Vitello assalito da predatore nella conca di By

La conca di By

Un lupo o un cane vagante, ancora non è certo, ha azzannato un vitello al pascolo nella conca di By, sopra Ollomont.

Il bovino ha riportato gravi ferite a una coscia e a una spalla ed è stato poi abbattuto dal proprietario, l'allevatore Alex Letey. L'animale era in un alpeggio della zona; sia nel comprensorio di By che in altre aree circostante quest'estate la presenza di cani inselvatichiti e di lupi ha mietuto vittime nei pascoli.

Dell'accaduto, come di altri simili, è stata informata la Forestale; almeno due canidi (non è certo si tratti di lupi) sono stati avvistati nei giorni scorsi nella conca di By, anche da alcuni escursionisti.