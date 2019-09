Motociclista 70enne grave dopo scontro con auto

Un motociclista svizzero di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, per i traumi riportati in un incidente stradale.

Verso le 11 di oggi lunedì 9 settembre, l'uomo si è scontrato con la sua moto con un'auto che procedeva in direzione opposta a La Thuile, lungo la strada del Colle del Piccolo San Bernardo.

Trasportato a valle in elicottero, il centauro è stato preso in carico dai medici del Pronto soccorso che gli hanno riscontrato un politrauma e diverse contusioni.