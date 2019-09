Obbligo di comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture alberghiere per l’anno 2019/2020

Confcommercio VdA segnala la scadenza del 15/09/2019 ed eventuale aggiornamento prezzi entro il 01 marzo 2020 in merito all’obbligo di comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive alberghiere e RTA per l’anno 2019/2020.

La comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche è obbligatoria per tutte le tipologie di struttura. Per le attività di affittacamere non professionale è possibile non indicare i prezzi praticati.

L’obbligo di comunicare le caratteristiche e i prezzi massimi delle strutture ricettive nasce come strumento per la tutela del consumatore-turista. Rappresenta però anche una grande opportunità di promozione per la ricettività dal momento che tutte le notizie che riguardano la struttura sono pubblicate sui portali turistici.

La corretta compilazione dei modelli di comunicazione, scaricabili a fondo pagina, oltre a essere un obbligo di legge con espressa sanzione in caso di inesattezze, consente alla Provincia di promuovere al meglio il territorio e le opportunità che esso offre.

I MODULI Strutture alberghiere