Aosta: Finanziamento Inail per terminare i lavori del Centro polifunzionale

Potrebbe essere inaugurato entro dicembre del prossimo anno o al massimo nella primavera 2021 il Centro polifunzionale tra corso Ivrea e via Brocherel ad Aosta.

Il cantiere - appalto comunale - è fermo da oltre 20 anni e l'area non è ridotta in completo abbandono solo in virtù di una periodica manutenzione.

Questa mattina durante i lavori della Quinta commissione consiliare municipale, presieduta da Luca Lotto (M5S) il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha annunciato che, anche se la data è ancora incerta, dovrebbe sbloccarsi il sospirato finanziamento Inail da oltre 10 milioni di euro che permetterebbe di completare, collaudare e finalmente aprire la struttura.

Il Centro polifunzionale dovrà ospitare la microcomunità per anziani con 50 posti letto, il poliambulatorio Usl nonchè un asilo nido e forse altre aule destinate alla formazione.

"Questi fondi sono importanti per portare a termine un progetto molto atteso dalla popolazione - sottolinea Centoz - ed è nostro intento concludere quanto prima l'iter di acquisizione del finanziamento Inail per recuperare almeno parte del grande ritardo operativo".