Aosta: Sabato grande 'Festa al Quartiere Dora' per rilanciare spirito di comunità'

"Vogliamo rendere indimenticabile una giornata festosa, serena e soprattutto comunitaria. Stiamo lavorando per offrire quanto di meglio possibile sotto più punti di vista". Così Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, conferma che dopo un anno di 'pausa di riflessione' tornerà sabato 14 settembre la Festa del Quartiere Dora.

Ideata e organizzata per anni dai volontari del Team Dora Onlus, quest'anno il testimone è passato al Comune di Aosta in collaborazione con l’Ati Esprit à l’Envers, La Sorgente e Leone Rosso, che gestisce il bando di co-progettazione nell’ambito dei servizi agli anziani. La festa sarà realizzata in piazza Battaglione Cervino con l'allestimento di uno spazio 'street food' di alto livello e a chilometro zero.

Si tratta di un importante momento di aggregazione e di socializzazione in un altro dei quartieri storici di Aosta, il quartiere Dora.

Fitto il programma di appuntamenti:



➡Animazione per bambini con gonfiabili, truccabimbi zucchero filato (gratuiti)



➡Torneo di calcetto ed esibizione di walking football per anziani



➡Tornei di carte



➡Giochi di società



➡Spazi dedicati alle Associazioni



➡Concerto della Banda Municipale



➡Spettacolo di magia



➡Street food con:



✅ la vera pizza napoletana di Anema e Core

✅ les crêpes dolci e salate dell'ape "m'assaggio"

✅ il buffet per tutti i gusti realizzato da Aosta Catering

✅ oltre al baretto allestito dal Team Dora



e a seguire



➡il momento danzante dalle 20 alle 24 con l'orchestra 🔸Arizona🔸.



Non si può mancare.

"Gli abitanti dei quartieri cittadini devono riappropiarsi del gusto di ritrovarsi insieme per divertirsi certamente - commenta Girasole - ma anche e soprattutto per riconoscersi membri di una comunità solidale, 'vicini' nel vero senso della parola. Al Quartiere Cogne abbiamo iniziato un percorso in questo senso, al 'Dora' intendiamo proseguirlo al meglio".