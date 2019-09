Aosta: Al via erogazione Bonus sociale idrico

Saranno liquidate nei prossimi giorni dal Comune di Aosta le somme spettanti ai residenti che hanno ottenuto il bonus sociale idrico aventi diritto in quanto economicamente disagiati.

Il bonus è previsto dallo Stato in quanto 'Tariffa sociale del servizio idrico integrato';

Le domande presentate dalle famiglie aostane allo Sportello sociale a partire dall'1 luglio 2018 per le quali è in corso l’istruttoria da parte del Servizio Acquedotto sono state oltre un migliaio.

Sulla scorta delle istruttorie già concluse, per provvedere alla liquidazione dei primi 400 contributi è stata prenotata la somma di 10 mila euro, che saranno ripartiti in quote e successivamente erogati alle famiglie.