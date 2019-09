Incrementato contributo regionale attività Cervim

Sarà rideterminato al rialzo, il contributo per il 2019 a favore del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna-Cervim. L'importo destinato, più elevato rispetto al 2018 ma non ancora quantificato, consentirà di svolgere le attività programmate per l'anno in corso, coprendone i costi.



"Questo nuovo intervento finanziario - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Laurent Viérin -, intende sviluppare maggiormente il ruolo e l'attività del Cervim in merito alla valorizzazione della viticoltura eroica e consentire allo stesso di far fronte alle iniziative messe in calendario così da poter effettuare tutte le attività previste per l'anno 2019".

Con questo atto, sottolinea Vierin, "ribadiamo la volontà di promuovere e sostenere la viticoltura di montagna e favorire con essa la presenza dell'uomo sul territorio, la tutela del paesaggio e il mantenimento di un tessuto sociale e culturale".

"La viticoltura di montagna - conclude l'assessore - pur tra le difficoltà dovute al territorio, negli anni è divenuta un'eccellenza della nostra regione e il sostegno rappresenta una delle azioni messe in campo per valorizzare tutta la filiera e per consentire che studi e ricerca possano proseguire e migliorare la nostra realtà".